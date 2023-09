Ursache unklar Tote Fische auf Bislicher Insel gefunden

Nach Angaben des Xantener Ordnungsamtes waren die toten Tiere am Donnerstagabend entdeckt worden. Die Feuerwehr berichtete, dass sie an einem Gewässer auf der Bislicher Insel die Fische aus dem Wasser holte. Für weitere Informationen verwies das Ordnungsamt an den Kreis Wesel, da die Zuständigkeit bei der Unteren Wasserbehörde liegt. Der Kreis Wesel war am Freitagnachmittag nicht zu erreichen.