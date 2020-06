Marktstand in Xanten : Tipps für den Klimaschutz im eigenen Zuhause

Xanten Durch die Corona-Krise ist das Thema Klimaschutz etwas in den Hintergrund gerückt. Deshalb ging Xantens Klimaschutzmanagerin Lisa Heider am Montag auf den Marktplatz – zusammen mit ADFC und Nabu.

(wer) Für wen lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach? Wie lässt sich ein insektenfreundlicher Garten anlegen? Was ist überhaupt ein Lastenfahrad – und wo kann man es sich ausleihen? Am Montag ging es auf dem Xantener Marktplatz auch um das Thema Klimaschutz vor Ort. Vertreter der Stadt, des Naturschutzbundes (Nabu), der Verbraucherzentrale NRW und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) informierten, beantworteten Fragen und gaben Tipps. Die Idee dafür hatte Xantens Klimaschutzmanagerin Lisa Heider. In den vergangenen Monaten sei das Thema Klimaschutz von der Corona-Krise in den Hintergrund gerückt würden, sie wolle es wieder ins Bewusstsein holen, sagte Heider – gerade jetzt: Es sei zum Beispiel noch früh genug, um eine eigene Wildblumenwiese zu säen. Die Samen dafür gab es am Marktstand. Heider wurde unterstützt von Bürgermeister Thomas Görtz, Christian Chwallek (stellvertretender Leiter des Nabu NRW), Akke Wilmers (Verbraucherzentrale NRW) und Ernst Engels vom ADFC in Xanten. Künftig solle es regelmäßig einen Marktstand zum Thema Klimaschutz geben, vielleicht alle zwei Monate, sagte Heider. Es sei eine gute Möglichkeit, mit Bürgern in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.