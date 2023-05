Neue Veranstaltungsreihe Xantener Tikibar sucht Quiz-Champions

Xanten · In seiner dritten Saison in Xantens Innenstadt hat sich Gastronom Maik Göttel etwas Neues für die Tikibar ausgedacht: Am ersten Mittwoch eines Monats veranstaltet er einen Quiz-Abend, im Juli außerdem eine Lesung mit Frühstück.

06.05.2023, 05:30 Uhr

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Die Tikibar in der Xantener Innenstadt startet eine neue Veranstaltungsreihe. Sie wird monatlich Quiz-Abende und im Sommer auch einmal eine Lesung mit Frühstück anbieten. Außerdem sind Kinderlesungen geplant. Wer nun fragt, wie das zu einer Cocktail-Bar passt, dem antwortet Maik Göttel: „Wir sind eben keine typische Bar.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist die Tikibar in Xanten