Priester Theo Hoffacker aus Xanten : „Eine Schicksalsstunde meines Lebens“

Biografie Das Sonderheft zum 70. Priesterjubiläum von Ehrendomkapitular Pfarrer em. Theo Hoffacker ist vom Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen herausgegeben worden. Auf 32 Seiten beschreibt Hoffacker seinen Weg zum priesterlichen Leben und seine zahlreichen Stationen am Niederrhein. Der Text wurde von ihm zusammen mit dem Sekretär des Internationalen Karl-Leisner-Kreises (IKLK), Udo Erbe, verfasst. Angereichert ist das Heft mit amüsanten Anekdoten von Hoffacker und zahlreichen historischen Fotos, die Hoff­ackers Schwester Adele aus den persönlichen Fotoalben ausgewählt hat. Die Publikation wird nach dem Gottesdienst am 29. November zum Kauf angeboten, außerdem gibt es weitere Exemplare im Pfarrbüro von St. Viktor, Kapitel 8 in Xanten. Im Frühjahr soll in einem weiteren Heft des Vereins ein Artikel von Udo Erbe erscheinen, in dem es insbesondere um die prägenden Kindheitsjahre Hoffackers in Menzelen geht. Der Arbeitstitel lautet: „Vorschulische Kinderbetreuung im früheren Menzelen“.

Lebensstationen Theo Hoffacker wurde 1950 mit 24 Jahren zum jüngsten Priester im Bistum Münster geweiht. In seinem priesterlichen Leben wirkte er an vielen Stationen am Niederrhein: Er war Diakon in Duisburg, Priester in Büderich, Kaplan und Religionslehrer in Goch. In Neukirchen-Vluyn baute er Anfang der 60er Jahre die Pfarrei St. Antonius auf. Die nächste Pfarrstelle trat Hoffacker 1975 in Straelen an. Anschließend wurde er nach Xanten-Marienbaum versetzt, wo er trotz seines Alters von mehr als 70 Jahren als Seelsorger für die Schützen der Diözese Münster und die Schönstatt-Bewegung zuständig war. In Marienbaum wurde er am 17. Juli 2020 zum Ehrendomkapitular ernannt.