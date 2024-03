Aufführung der Komödie „Residenz Schloss & Riegel“ Theater Max trifft erneut den Humor der Zuschauer

Das Theater Max wird die Komödie weitere drei Mal aufführen: am Freitag, 15. März, 19.30 Uhr, am Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 17. März, 17 Uhr. Alle Aufführungen finden im Wallfahrtsheim an der Klosterstraße 6 in Marienbaum statt. Für Menschen mit Gehbehinderungen steht ein Treppenlift zur Verfügung. Wer mit dem Auto komme, könne am besten auf dem Dorfplatz parken, erklärt die Theatergruppe.