Debatte in Xanten : Teure Reinigung der öffentlichen Toiletten

Xanten Xanten gibt etwa 180 Euro pro Tag dafür aus, damit vier öffentliche Toiletten im Kurpark und in der Innenstadt sauber sind. Aus Sicht der FBI-Fraktion ist das zu viel Geld.

Viel Geld, befand der Vorsitzende der FBI-Fraktion, Peter Hilbig, in der jüngsten Sitzung des DBX-Verwaltungsrats. Zu viel Geld. „Der Betrag hat mich schon überrascht. Das sind zusammen an jedem Tag etwa 180 Euro für die Reinigung der Anlagen. Ich bin erstaunt“, sagte er. Der DBX ist für Auftragvergabe und Rechnungsbegleichung zuständig. „Hier muss eine andere Lösung gefunden werden. Das ist nicht tragbar.“ Früher seien ganz andere Zahlen genannt worden.

Die Toiletten wurden bislang vier Mal am Tag begangen, geprüft und gereinigt. Man könne aber die Intervalle jetzt, in den weniger frequentierten Monaten, auf zwei zurückfahren, schlug DBX-Chef Harald Rodiek vor. Auch der Technische Dezernent der Stadt, Niklas Franke, zeigte sich von den Beträgen überrascht. Aber, so gab er zu bedenken, man habe bei der Ausschreibung nur ein Angebot bekommen. Die bislang genannten Fixkosten seien nur Schätzungen gewesen, da man noch keine Erfahrungen gehabt habe, sagte er zu den Toiletten in den Wallanlagen. „Im Moment gibt es keine andere Lösung.“ Die Besucher des Kurparks, auch die eigenen Bürger, würden saubere Toiletten erwarten. „Ansonsten häufen sich bei uns die Beschwerden.“