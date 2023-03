Stärkere Verkehrsberuhigung In Xantens Innenstadt gilt jetzt Tempo 20

In Xantens Zentrum gilt jetzt Tempo 20 und nicht mehr Tempo 30: An den Zufahrtstraßen zur Innenstadt sind die Schilder ausgetauscht worden, zum Beispiel an der Rheinstraße, der Orkstraße, der Viktorstraße, der Bahnhofstraße und der Hagenbuschstraße. Innerhalb der Wallmauern, aber auch auf den Wallstraßen (Ostwall, Nordwall, Westwall und Südwall) ist also nur noch eine Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde (km/h) erlaubt.