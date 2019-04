Gastronomie in Xanten: Teatro nach Umbau wieder geöffnet

Xanten Seit Montag ist das Teatro am Markt wieder geöffnet. Drei Monate lang haben die Umbauarbeiten gedauert. Chef Domenico Giorgi war gleichzeitig Innenarchitekt.

Fast drei Monate lang hat Inhaber Domenico Giorgi mit seinen Brüdern Sandro und Bruno sowie seinem Cousin, Geschäftsführer Massimo Giorgi, das Teatro am Markt quasi auf links gedreht. Seit Montag ist das Restaurant wieder geöffnet. Sieben Tage in der Woche, täglich ab 12 Uhr. Die Küche, in der zwei Köche und mehrere Küchenhelfer arbeiten, schließt um 23 Uhr. Das Angebot ist unverändert umfangreich: Pizza, Pasta, Salate, Fleisch und vor allem frischer Fisch stehen auf der Speisekarte.

Er habe einige schlaflose Nächte hinter sich, erzählt der 42-jährige Inhaber, der vor 16 Jahren das Teatro am Markt eröffnet hat. Und Domenico Giorgi war sein eigener Innenarchitekt, die Gestaltung trägt seine Handschrift. Der komplette Boden wurde entfernt, teilweise wie beispielsweise in der Küche auch der Estrich, weil sich darunter Wasser gesammelt hatte. Die Lüftungsanlage musste erneuert werden „in den letzten drei Jahren ist die Lüftung mindestens einmal im Jahr ausgefallen und wir konnten nicht kochen, nur Pizza backen“, so Domenico Giorgi. Das sei ihm ordentlich auf den Magen geschlagen.

120 Personen finden Platz im Restaurant Teatro, hinzu kommen 100 Außenplätze. Spezielle Paneelen an den Decken dämmen den Schall und sorgen für eine angenehme Akustik. Die Theke wurde einige Meter weiter nach hinten verlegt. Holz, Stein und Stahl hat der Chef im Restaurant miteinander verbunden und kombiniert, die gepolsterten Bänke und Stühle aus Kunstleder sind in hellem Braun gehalten, an den Wänden aus weißen Steinen sind Stahlplatten mit indirekter Beleuchtung montiert. An einer Wand hängt ein großer flacher Bildschirm, auf dem ein Kaminfeuer flackert, auf dem man aber auch Landschaften laufen lassen kann. „Oder ein Fußballspiel gucken“, sagt Domenico Giorgi und begrüßt eine Stammkundin, die gesehen hat, dass ihr Lieblings-Italiener wieder geöffnet hat, und „eppkes gucken“ kommt. „Schön ist es geworden“, sagt sie. Was wiederum Chef Domenico Giorgi freut, dessen Heimat Kalabrien ist und der um Ostern herum zwei weitere Eiscafés eröffnet. Eines in der Fußgängerzone in Wesel, das andere an der Straße zum Rathaus in Kevelaer.