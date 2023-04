Markisen-Streit in Xanten Auch Teatro muss seine Pergola abbauen

Info

Antrag Auch die Xantener Jusos sprechen sich dafür aus, dass die Gestaltungsrichtlinien für die Innenstadt geändert werden. In einem Antrag an den Stadtrat fordern sie, dass die Regelung zu den Überdachungen wegfällt. „Wir denken, dass es besonders im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und den zunehmenden Leerstand im Bereich des Stadtkerns wichtig ist, der dort angesiedelten Gastronomie, wo es möglich ist, entgegenzukommen.“ Am Montag hatte auch die CDU Anträge eingereicht, um Terrassenüberdachungen in der Außengastronomie am Kleinen und Großen Markt zu ermöglichen.