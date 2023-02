„Es konnte nur Fake sein“ Xantener Taxifahrer verhindert Betrug

Ein Xantener Taxifahrer hat einen Betrug verhindert. Er sollte am Dienstag einen 83-jährigen Mann zuerst zur Sparkasse und dann mit einem größeren Geldbetrag zum Amtsgericht nach Essen bringen – das hatte dem Rentner ein angeblicher Polizist am Telefon gesagt. Der Taxifahrer aber, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, überzeugte den 83-Jährigen, dass sie stattdessen zur Polizeiwache in Xanten fahren, um die Sache zu klären, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie veröffentlichte den Fall, um die Bevölkerung vor solchen Betrugsversuchen zu warnen.