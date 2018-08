Xanten: Tanzkursus im Hafen Xanten

Xanten Wer Salsa, Tango oder Disco Fox erlernen möchte, der hat dazu von Mittwoch, 8. August, an auf der Heinz-Trauten-Promenade Gelegenheit. Freizeitzentrum und Tanzschule Wille laden ein.

Die Idee dazu hatte Wilfried Meyer, Leiter des FZX, vor etwas mehr als einem Jahr. „Ich habe in Berlin eine ähnliche Veranstaltung gesehen und dachte mir, das wäre doch auch was für Xanten.“ Gesagt, getan. 2017 lud das FZX zum ersten Mal zum Tanzen im Hafen ein. Mit Erfolg. „Die Tanzkurse kamen bei den Besuchern super gut an“, sagt Meyer im Gespräch mit unserer Redaktion. Für ihn kam gar nichts anderes infrage als eine Wiederholung. Auch Christoph Wille von der gleichnamigen Tanzschule in Kamp-Lintfort ist wieder mit von der Partie. Bei ihm hätten sich schon einige für die Tanzworkshops auf der Promenade angemeldet. „Ich glaube, wir müssen die Tanzfläche vergrößern“, sagt Meyer.

Angeboten werden in diesem Jahr insgesamt drei Tanzkurse. Begonnen wird mit Salsa Cubana am kommenden Mittwoch, 8. August. Am darauffolgenden Mittwoch, 15. August, heißt es Tango Argentino. Zum Schluss, am Mittwoch, 22. August, ist der Partyklassiker Disco Fox angesagt. Alle Workshops auf der Promenade beginnen jeweils um 19 Uhr für Anfänger und um 20 Uhr für Fortgeschrittene.