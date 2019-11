Hilfe für bedürftige Familien in Xanten : Ein Weihnachtsbaum voller Kinderwünsche

Xanten In der Volksbank-Filiale am Europaplatz steht ein Baum mit 60 Weihnachtswünschen von bedürftigen Kindern.

Ein Junge wünscht sich Fahrrad-Werkzeug, ein anderer einen Füller, ein Mädchen hofft auf eine Leggins: Das sind Weihnachtswünsche von Kindern aus bedürftigen Familien in Xanten. Sie hängen am Wunschbaum, den Marlene und Hermann Diamant in der Volksbank-Filiale am Europaplatz aufgestellt haben – in der Hoffnung, dass die insgesamt 60 Wünsche wieder von Menschen erfüllt werden. Wie schon in den vergangenen elf Jahren. „Alle Kinderaugen sollen Weihnachten leuchten“, sagt Diamant. Aber es gebe Familien, die kein Geld für Weihnachtsgeschenke hätten. Über den Wunschbaum bekämen deren Kinder dann wenigstens ein Paket zum Auspacken. Aber mehr als 25 Euro solle niemand für einen Wunsch ausgeben, sagt Diamant und bittet, die Geschenke bis zum 12. Dezember unverpackt in der Volksbank abzugeben. Sie übernimmt die Auslieferung.