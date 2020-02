Auf dem Rhein bei Xanten : Tankschiff ist auf Grund gelaufen

Xanten Bei Xanten wird ein Schiff von der Wasserschutzpolizei untersucht. Es ist ein Wassereinbruch gemeldet worden.

Auf dem Rhein ist am Montagvormittag ein Tankschiff auf Grund gelaufen. Der Schiffsführer habe vorher gemeldet, dass Wasser eingedrungen sei, teilte die Wasserschutzpolizei auf Anfrage der Redaktion mit. Die Besatzung habe das Schiff deshalb bei Obermörmter am rechten Ufer in flacheres Wasser gesteuert, um es dort auf Grund laufen zu lassen. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, damit das Schiff nicht sinken konnte.