Tambourkorps Birten übergibt Spende Überraschung für Sternsinger und Krippenspielgruppe

Xanten · Das Tambourkorps Birten bietet am Wochenende einen Fahrdienst an, den Sandhasenmover. Der Service wird dankbar angenommen, wie sich an zahlreichen Spenden zeigt. Mit dem Geld unterstützt das Tambourkorps wiederum die Sternsinger und die Krippenspielgruppe.

20.10.2023, 12:11 Uhr

Tambourmajorin Stefanie Greeven und Kassierer Michael Reis überreichten der Küsterin Sylvia Theismann die Spende. Foto: Hildegard van Hüüt

Eine freudige Überraschung bereitete das Bundesschützen- und Landestambourkorps Birten den Betreuungsteams der Sternsinger und der Krippenspielgruppe St. Viktor Birten beim Erntedankfest im Schützenhaus. Insgesamt 500 Euro überreichten Tambourmajorin Stefanie Greeven und Kassierer Michael Reis der Küsterin Sylvia Theismann, die in beiden Gruppen als Leiterin mitarbeitet. Gemeinsam mit Nicole Bergmann ist Theismann für die Sternsinger zuständig, mit Dorothea Sinsteden leitet sie die Krippenspielgruppe. Der Geldbetrag war bei den Fahrten, die das Tambourkorps als Sandhasenmover in den vergangenen Monaten angeboten hatte, zusammengekommen. Mit dem Sandhasenmover-Projekt minimieren einige engagierte Tambourkorps-Mitglieder die Unfallgefahr, der sich die Birtener abends oder nachts aussetzen würden, wenn sie nicht von dem Fahrdienst, den das Tambourkorps kostenfrei anbietet, Gebrauch machen würden. Wie dankbar dieser Service angenommen wird, zeigt die Geldsumme, die Theismann für das Betreuungsteam der Sternsinger und der Krippenspielgruppe überreicht werden konnte. Die Proben zum Birtener Krippenspiel 2023, zu dem die Leiterinnen Dorothea Sinsteden und Sylvia Theismann einladen, werden in der St.-Viktor-Pfarrkirche fortgesetzt.

(hvh)