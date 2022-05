In Xanten findet am Sonntag (15. Mai 2022) erstmals der Tag der Gesundheit statt. In Schnupperkursen, Workshops und Vorträgen geht es um Yoga, Meditation, Wassertreten, Klettern, Heilkräuter und Gemüse-Anbau. Wie zeigen einige Impressionen. Hier im Bild: An der Xantener Nordsee zeigt Physiotherapeutin und Yoga-Lehrerin Vera Heimann (l.) Yoga-Atemübungen.