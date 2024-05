Ausbildungsmesse in Xanten Rekord beim Tag der Berufe in der Gesamtschule

Am Tag der Berufe an der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten haben dieses Mal mehr als 60 verschiedene Arbeitgeber aus der Region um Nachwuchs geworben. Damit waren es so viele wie noch nie. Unter ihnen waren mittelständische Betriebe und große Unternehmen aus verschiedenen Branchen, aber auch Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Kommunen, die Arbeitsagentur und ein Berufskolleg.