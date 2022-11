Sven Paeßens bleibt Vorsitzender Beständigkeit bei der CDU in Marienbaum

Gemeinsam habe der Ortsverband in den vergangenen zwei Jahren für Marienbaum viel erreicht, sagte Paeßens (44) laut der Mitteilung. In seinem Bericht ging er demnach auf die Erfolge der CDU im Ortsteil ein. Bei der Kommunalwahl 2020 sei es zum Beispiel gelungen, zwei Direktmandate für den Stadtrat zu erringen – seitdem wird das Dorf von Paeßens und Angela Bayer in Xantens höchstem politischem Gremium vertreten. Außerdem sei der Teilstandort der Viktor-Grundschule in Marienbaum ein katholischer Bekenntnisstandort geblieben, und die Turnhalle solle 2023 umfangreicher als geplant saniert werden. Darüber hinaus kündigte Paeßens an, dass der Kontakt zu den lokalen Vereinen gestärkt werde.