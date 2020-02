Karnevalistischer Frühschoppen : SV Birten gelingt närrischer Volltreffer

Birten Beim karnevalistischen Frühschoppen wechselten sich Späße und Standpauken ab.

Birten kann so vieles, am besten aber Karneval – diesen Eindruck hatten nicht nur die vielen Gäste, die am Sonntagmorgen in die Schützenhalle gekommen waren, sondern auch die erstklassigen Akteure, die der Moderator Ralf „Long“ Rynders mit Unterstützung von Marcel Stolberger zum karnevalistischen Frühschoppen des SV Viktoria Birten auf die Bühne holte.