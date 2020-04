Bauanleitung online : Gesichtsschutz zum Selbermachen

Leon Paulat, Heinz-Georg Kaysers und Jos Grootens (v.l.) in ihrer „Mini-Fabrik“, in der sie mit Claudio Arnold die Face-shields anfertigen. Foto: Ingeborg Maas

Xanten/Kevelaer Unternehmer und Studenten entwickeln Schutz für Krankenhaus-Mitarbeiter.

„Irgendwie dachte ich mir, dass es doch eigentlich nicht so schwierig sein kann, so ein Face-shield selbst herzustellen“, sagt Kaysers. Zusammen mit seiner Frau habe er einen Prototyp hergestellt, dabei seien sie von drei Studenten unterstützt worden. Innerhalb von zwei Stunden hätten sie einen Schirm entwickelt, der in Verbindung mit einem Mundschutz vor einer Tröpfcheninfektion schütze und mit wenig Aufwand selbst herzustellen sei. Nach acht Stunden seien die ersten 150 Stück fertig gewesen. „Inzwischen haben wir innerhalb von drei Tagen 500 Schirme angefertigt und an die Krankenhäuser in Xanten und Geldern und an Altenheime verteilt“, sagt Kaysers.