Firma erstellt Konzept : Stromverbrauch von Xantens Straßenlaternen soll sinken

Xanten In Xanten diskutieren Stadt und Politik schon einige Zeit darüber, wie sich die Straßenbeleuchtung flächendeckend so umrüsten lässt, dass sie weniger Strom verbraucht. Nun ist eine Firma mit einem Konzept beauftragt worden.

Die Straßenbeleuchtung in Xanten soll weniger Energie verbrauchen. Deshalb ist eine flächendeckende Umrüstung geplant. Der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) hat dafür im Juli eine Fima mit einem Konzept beauftragt. Das Unternehmen soll dafür 25.000 Euro bekommen. Das geht aus den Unterlagen für die nächste DBX-Verwaltungsratssitzung am 30. August hervor. Die Arbeiten am Konzept würden voraussichtlich acht Monate dauern, dann soll das Ergebnis vorgestellt werden, erklärte der Dienstleistungsbetrieb.