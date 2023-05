Störung in Xanten dauerte etwa eine Stunde Leitung bei Bauarbeiten beschädigt – Dutzende Haushalte ohne Strom

In einem Teil von Xanten ist am Dienstag zeitweise der Strom ausgefallen. Wie der Netzbetreiber Westnetz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hatte die Störung kurz nach 15.30 Uhr begonnen. Bei Bauarbeiten im Bereich der Bahnhofstraße und Sonsbecker Straße sei eine Leitung beschädigt worden. Dadurch seien insgesamt 25 Ortsnetzstationen ausgefallen. Von dem Stromausfall seien vor allem Kunden in Lüttingen und Wardt betroffen gewesen. Die ersten Haushalte seien nach wenigen Minuten wieder mit Strom versorgt worden. Die letzten Kunden seien nach etwa einer Stunde wieder versorgt worden.