Debatte in Xanten : Streit um elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge

Debatte in Xanten

Die Verwaltung in Xanten will keine ektronische Gesundheitskarten für Flüchtlinge einführen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Xanten Die Verwaltung der Stadt Xanten ist gegen eine elektronische Gesundheitskarte für geflüchtete Menschen. Die SPD kritisiert die Begründung. Damit unterstelle die Verwaltung den Geflüchteten einen Hang zu Kriminalität, monieren die Sozialdemokraten.

Die SPD in Xanten hat die Verwaltung für ihre Äußerungen zu einer elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge kritisiert. In der Stellungnahme der Stadt werde den Migranten pauschal ein Hang zu krimineller Energie zugeschrieben. „Das finde ich unsäglich“, sagte der Xantener SPD-Vorsitzende Volker Markus in der vergangenen Sitzung des Hauptausschusses. Er sei wütend gewesen, als er die Ausführungen der Verwaltung gelesen habe.