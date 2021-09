Xantens SPD beklagt ungleiche Behandlung : Streit um abgehängte Wahlplakate

Info

Verbotene Stellen Die Stadt Xanten hat die Regeln für die Wahlwerbung in einem Merkblatt für die Parteien aufgeschrieben und zusätzlich noch eine kurze Übersicht veröffentlicht. In dieser Zusammenfassung listet die Verwaltung genau auf, wo Wahlplakate nicht angebracht werden dürfen:

(1) außerhalb geschlossener Ortschaften, (2) an Straßenbäumen, Ampeln und Verkehrszeichen, (3) an Haltestellen, (4) an Kreuzungen und Einmündungen, (5) an Kreisverkehrsplätzen, (6) an Fußgängerüberwegen, (7) am Innenrand von Kurven, (8) an Bahnübergängen, (9) an öffentlichen Gebäuden, (10) am Wahltag auch nicht im Zugangsbereich vor den Wahllokalen, (11) an Einrichtungen und Anlagen der Versorgungsunternehmen, Hinweisschildern, Bäumen, Zäunen, Wänden, Anschlagsflächen oder an öffentlichen Gebäuden. „Zu diesen Orten muss mindestens ein Abstand von 15 Metern eingehalten werden“, schreibt die Stadt Xanten auf dem Merkblatt.