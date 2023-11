Tarifverhandlungen mit den Ländern Auch in Xanten streiken Lehrer für mehr Lohn

Info

Rechtslage Wie die Bezirksregierung Düsseldorf auf Anfrage mitteilte, steht ein Streikrecht Beamten nicht zu. „Verbeamtete Lehrkräfte dürfen somit nur in ihrer Freizeit an Arbeitskampfmaßnahmen teilnehmen.“ Das Streikrecht sei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vorbehalten. „Sie verlieren für die Zeit der Teilnahme an Streikmaßnahmen ihren Vergütungsanspruch, sofern die Teilnahme an einem Streik während der Arbeitszeit erfolgt.“ Sie bekommen also für diese Zeit keinen Lohn. An den Schulen im Kreis Wesel sind 3171 Lehrkräfte beschäftigt, davon sind 826 angestellte Lehrkräfte.