Nachtabschaltung der Straßenlaternen Dieses Verkehrszeichen sollten Autofahrer in Xanten kennen

In Xantens Ortsteilen werden die Straßenlaternen nachts schon für vier Stunden ausgeschaltet, in der Stadt soll im Mai auch damit begonnen werden. Das erklärte der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) auf Nachfrage unserer Redaktion. In der ersten Woche des Monats sollten die letzten sogenannten Laternenringe angebracht werden. Danach sollten die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. „Die Umrüstung und Aktivierung der Nachtabschaltung soll nach Möglichkeit bis Ende Mai komplett abgeschlossen werden“, erklärte der DBX. Dann werden auch in der Kernstadt die Straßenlaternen – abgesehen von Ausnahmen an einigen Kreuzungen, Zebrastreifen und Kreisverkehren – um 0.30 Uhr ausgeschaltet und um 4.30 Uhr wieder eingeschaltet. Wir erklären, warum die Umsetzung so lange dauert und was es mit den Laternenringen auf sich hat.