Feuerwehreinsatz in Xanten : Straßenlaterne stürzt auf Fahrbahn

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend eine umgestürzte Straßenlaterne entfernen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Xanten Eine umgestürzte Straßenlaterne am Lohscher Weg in Marienbaum hat am späten Mittwochabend für einen kurzen Einsatz des Löschzuges Xanten-Nord gesorgt.

Laut Feuerwehrangaben war die Laterne auf die Fahrbahn gefallen und stellte somit eine Gefahr für den Straßenverkehr da. Die Laterne wurde von der Fahrbahn entfernt und der Bereich durch eine Fachfirma stromlos geschaltet.

(RP)