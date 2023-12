Erklärung des DBX Warum manchmal Laternen in Xanten tagsüber leuchten

Was ist, wenn die Laternen in einer Straße ganz ausfallen? Wenn die Beleuchtung in Straßen oder Ortsteilen komplett ausfällt, nimmt der DBX die Meldung nicht in die Reparaturliste auf, sondern beauftragt den Dienstleister direkt mit der Störungsbeseitigung. Hiermit stellt die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht sicher. Bei einzelnen defekten Straßenleuchten erfolgt die Aufnahme dagegen in die Reparaturliste, die alle zwei Wochen an den Dienstleister gegeben wird. „Ein einzelner defekter Leuchtpunkt ist kein Notfall und keine Störung und wird in der geplanten Reparaturfahrt behoben“, erklärt der DBX.