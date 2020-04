Nach Anwohnerantrag : Hasenacker für Durchgangsverkehr gesperrt

Xanten Anwohner hatten die Sperrung der verkehrsberuhigten Straße zwischen Heinrich-Lensig-Straße und Landwehr beantragt. Die jetzige Umsetzung hat allerdings einige Autofahrer verärgert.

Die Straße Am Hasenacker in Xanten ist für Autos und Lastwagen gesperrt worden. Die Stadt hat vor einigen Tagen mehrere rot-weiße Poller aufgestellt. Damit setzte sie einen Ratsbeschluss aus dem März um. Nun ist es nicht mehr möglich, mit dem Auto von der Heinrich-Lensing-Straße über den Hasenacker zur Landwehr zu fahren.

Eine Verkehrszählung bestätigte die Darstellung der Interessengemeinschaft, wie die Verwaltung berichtete: Im Dezember 2019 wurden demnach 1022 Fahrzeuge am Tag gezählt, und die Mehrheit der Autofahrer fuhr im Durchschnitt eine Geschwindigkeit von 24 Kilometern pro Stunde, also deutlich schneller als die geforderte Schrittgeschwindigkeit. Die Verwaltung empfahl daher die Sperrung der Straße. Die Politik stimmte in der Stadtratssitzung im März dafür.