Sperrung : Straße Am Bruckend wird ab Montag saniert

Die Straße Am Bruckend ist eine Verbindungsstrecke zwischen der Mörmterer Straße (B57) und dem Bankschen Weg (K32) in Richtung Wardt. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Straße Am Bruckend in Xanten-Wardt soll saniert werden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag. Die Straße wird gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine wichtige Verbindungsstraße wird saniert: die Kreisstraße 37, bekannt als Straße Am Bruckend in Xanten-Wardt. Die Fahrbahn und der Radweg werden saniert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 4. Mai, wie der zuständige Kreis Wesel mitteilte. Dafür wird die Straße ab der Einmündung Bankscher Weg bis zur Einmündung Mörmterer Straße voll gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich knapp zwei Monate andauern und Ende Juni beendet sein.

Die K 37 ist eine Verbindungsstrecke zwischen der Mörmterer Straße (Bundesstraße 57) und dem Bankschen Weg (Kreisstraße 32) in Richtung Wardt. Eine Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr wird über die Straßen Bankscher Weg (K 32), Varusring (B 57), Siegfriedstraße (B 57) und Mörmterer Straße (B 57) ausgeschildert. Eine Umleitungsstrecke für den Radverkehr wird über die Straßen Bankscher Weg, Piestweg, Auf dem Loffeld und Mörmterer Straße ausgewiesen.

(wer)