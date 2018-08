Xanten: Strandbad begrüßt den 100.000. Besucher

Thomas Görtz (l.) und Wilfried Meyer (r.) gratulieren dem 100.000. und 100.001. Besucher des Strandbades in der Saison 2018, Alina Moulla und David Halfmann. Foto: Freizeitzentrum Xanten

Xanten Die Jubilargäste: Alina Moulla und David Halfmann freuen sich über die Jahreskarte.

Am Dienstag, 31. Juli, war es soweit: Mit Spannung erwartete das Freizeitzentrum Xanten, Betreiber des Strandbades Xantener Südsee, seinen 100.000. Besucher der Saison 2018. Gegen 15.45 Uhr löste Alina Moulla in Begleitung von David Halfmann nichts ahnend ihren Eintritt an der Strandbad-Kasse, und wurde sogleich mit der Nachricht überrascht, als 100.000. Besucherin registriert zu sein. Damit knackte das Strandbad seinen Rekord aus dem Jahr 2002.