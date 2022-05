Eintrittspreise bleiben unverändert : Xantens Strandbad öffnet am Sonntag

Bei der Online-Reservierung können die Badegäste auch direkt den Strandabschnitt auswählen, an dem sie liegen wollen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Es ist die erste Bade-Saison seit zwei Jahren ohne Einschränkungen. Der Eintrittspreis bleibt unverändert, für Familien mit kleinen Kindern wird es sogar günstiger, und am Sonntag kommt jeder kostenlos ins Naturbad Xantener Südsee.

Mitte der Woche ist eine Wetter-Vorhersage für Sonntag zwar noch schwierig. Aber der Deutsche Wetterdienst sieht einen klaren Trend: Es wird wärmer. Nicht am Donnerstag oder Freitag, aber am Wochenende und an den folgenden Tagen – das Thermometer steigt voraussichtlich deutlich über 20 Grad. Deshalb beginnt am Sonntag, 15. Mai, die Bade-Saison im Naturbad Xantener Südsee, wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Betreiber am Mittwoch mitteilte.

Auf dem Gelände laufen die Vorbereitungen. Alles wird vor dem Saisonstart noch einmal gründlich gereinigt: Anke Stöcker ging am Mittwoch mit dem Hochdruckreiniger über den Steg, ihre Kollegin Nicole Barsikow machte das Schwimmbecken sauber, andere FZX-Mitarbeiter sammelten am Strand auf, was in dem feinen Sand nichts zu suchen hat – Scherben, Steine, Stöcker, Müll.

Vor dem Saisonstart machen Anke Stöcker und ihre Kollegen eine Grundreinigung im Naturbad Xantener Südsee. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Schwimmen ist täglich möglich Öffnungszeiten Nach dem Saison-Auftakt am Sonntag, 15. Mai, öffnet das Naturbad Xantener Südsee täglich – samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 19 Uhr, montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr. Eine Einschränkung gilt: Die Öffnungszeiten und Angebote des Naturbades Xantener Südsee sind witterungsabhängig. Im Verlauf der Saison sind Änderungen also möglich. Darüber informiert das FZX online auf

f-z-x.de oder auf Facebook.

Auch in der Saison wird täglich sauber gemacht. Dabei haben die Mitarbeiter technische Unterstützung: Für den Strand hat das Freizeitzentrum eine Sandreinigungsmaschine, für den Steg zum Schwimmbecken eine Bewässerungsanlage. Solche Investitionen rentierten sich schnell, sagte FZX-Leiter Ludwig Ingenlath am Mittwoch. Die Mitarbeiter würden entlastet und hätten mehr Zeit, um sich um andere Aufgaben zu kümmern. Deshalb profitiere auch der Badegast davon.

In diesem Jahr könnten es wieder deutlich mehr werden als 2020 und 2021: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kann die Bade-Saison wieder Mitte Mai beginnen, und das Naturbad darf ohne Einschränkungen öffnen. Nur der Wibit Sports Park muss noch aufgebaut werden, das soll in den nächsten zwei Wochen passieren. Aber sonst stehe alles bereit, sagte Ingenlath. Die Strandliegen und Strohschirme sind aufgebaut, der Sprungturm schwimmt auf der Südsee, die Gastronomie-Verkaufsstände und Kioske sind besetzt. Und passend zum Saisonstart teilten das NRW-Umweltministerium und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Mittwoch mit, dass die Wasserqualität in der Xantener Südsee ausgezeichnet ist.

Das FZX hat die Tarifstruktur etwas überarbeitet. Die erste gute Nachricht ist, dass der Eintrittspreis für das Naturbad unverändert bleibt. Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren bezahlen 3,50 Euro und Erwachsene (ab 16 Jahren) sieben Euro. Ab 17 Uhr und für Familien gelten Sondertarife. Neu ist der Tarif für Kinder unter sechs Jahren: Sie haben ab sofort immer kostenlosen Eintritt, wie Ingenlath berichtete. „Das kommt Familien zugute.“

Wie in den vergangenen beiden Jahren empfiehlt das FZX den Badegästen, dass sie ihre Eintrittskarten im Voraus online kaufen: über die Internetseite des Freizeitzentrums unter f-z-x.de. Sie selbst profitieren davon, denn sie kommen dann am Eingang schneller durch: Für den Einlass steht ihnen eine Express-Kasse zur Verfügung. Andere Kassen gibt es auch. Aber wenn jemand das Ticket erst vor Ort kauft, müsse er mit Wartezeiten rechnen, erklärte Ingenlath. Weil der gesamte Bezahlvorgang erst an der Kasse gemacht werden muss.

Nur am Sonntag gilt das nicht: Die Bade-Saison beginnt mit einem Tag der offenen Tür. Der Eintritt ist kostenlos. Das liegt am Tag der Gesundheit, der gleichzeitig an der Nord- und Südsee sowie im Kurpark stattfindet. Dafür hat das FZX zusammen mit der Tourist Information (TIX) und dem Kneippverein ein beeindruckendes Programm organisiert (mehr dazu finden Sie hier). Im Naturbad wird zum Beispiel Wassertreten angeboten.

Am Mittwoch lag die Wassertemperatur übrigens noch bei sehr frischen 17 Grad Celsius. Sie steige aber täglich weiter und sinke auch bei einer vorübergehend kühleren Witterung nicht so schnell wie die Lufttemperatur, erklärte Ingenlath. Und wenn die Vorhersage des Wetterdienstes eintreffen sollte, dürfte am Sonntag eine Erfrischung im Wasser vielen Menschen sehr willkommen sein. Ingenlath: „Wir freuen uns auf die Saison.“

(wer)