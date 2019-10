Debatte in Xanten : Strafe für weggeworfene Kippen soll erhöht werden

Rund 1500 Kippen hat Grünen-Ratsherr Eberhard Ritter gemeinsam mit anderen in kurzer Zeit in der Stadt aufgeklaubt. Das Ergebnis zeigte er am Dienstagabend im Hauptausschuss vor Beginn der Sitzung. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Wer einen Zigarettenstummel auf den Boden wirft, soll künftig 55 Euro zahlen müssen. Ritter provoziert mit Protest-Aktion im Ausschuss.

Um diese Forderung auch optisch zu untermauern, brachte er am Dienstag rund 1500 Kippen in den Hauptausschuss mit – er hatte sie gemeinsam mit anderen in kurzer Zeit im Kurpark und am Bahnhof aufgesammelt. Dazu verteilte Ritter im Ausschuss kleine Kärtchen im Visitenkartenformat als Vorschlag, wie künftig Mitarbeiter des Ordnungsamtes Ersttäter auf die Unsitte aufmerksam machen könnten: „Luftkurort Xanten. Achten Sie nicht nur auf Ihre Lunge, sondern auch auf Ihre Umwelt. Bitte werden Sie zum achtsamen Raucher.“