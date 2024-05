Informationen, Bilder, Geschichten Storchenexkursion auf der Bislicher Insel

Seit gut 20 Jahren ist der Storch wieder auf der Bislicher Insel in Xanten heimisch. Niederrhein-Guide Andrea Schulze bietet am Samstag, 1. Juni, eine Exkursion zu dem bekannten Vogel an – eine spannende Auszeit für Kinder und Erwachsene. Sie bekommen Informationen, Bilder, Beobachtungen, Gedanken und Geschichten rund um den Storch. Treffpunkt ist am RVR-Naturforum Bislicher Insel an der Bislicher Insel 11. Die Exkursion findet von 14 bis 17 Uhr statt und kostet zehn Euro für Erwachsene. Für Kinder bis 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen ist die Teilnahme kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist unter Tel. 02801 988230 oder naturforumbislicherinsel@rvr.ruhr notwendig.