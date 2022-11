Weitere Stolpersteine werden verlegt Erinnerung an NS-Opfer aus Xanten

In Xanten werden weitere Stolpersteine verlegt, um an Menschen zu erinnern, die von den Nationalsozialisten nach 1930 drangsaliert, verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Dafür kommt am Samstag der Künstler Gunter Demnig in die Stadt. An der Marsstraße, an der Ecke von Orkstraße und Südwall sowie an der Scharnstraße wird er zehn Stolpersteine in die Gehwege einbauen. Zwei weitere sollen im nächsten Sommer hinzukommen.