Xantener Stiftsmuseum zeigt alte Fachbücher Wie Kriegsverletzungen früher behandelt wurden

Nach seinem Tod vermachte er seine Bücher der Xantener Bibliothek. Unter anderem auf diese Weise haben 25 medizinische Bücher aus dem 15. und 16. Jahrhundert ihren Weg in die Bibliothek gefunden und sind bis in die heutige Zeit erhalten geblieben. „Anhand der Darstellungen in den Büchern lässt sich gut die Entwicklung der Medizin, insbesondere der Chirurgie, vom reinen Handwerk zu einer eigenen Wissenschaft, ablesen“, erklärt der Fachmann. Tatsächlich erzählen die Kupferstiche und Radierungen von der Behandlung diverser Kriegsverletzungen, von immer genauer werdenden anatomischen Studien bis hin zu detailgetreuen Abbildungen chirurgischer Instrumente, die in dieser Form teilweise heute noch zum Einsatz kommen.