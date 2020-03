Heiliger gilt als Schutzpatron gegen Seuchen : Stiftsmuseum stellt Heiligen Rochus als Mutmacher ins Fenster

Xanten Gläubige sehen Heilige als Fürsprecher bei Gott. An die Tradition will das Museum mit dem Patron gegen Seuchen anknüpfen.

„Rochus ist nicht der einzige Heilige, der im Falle von Krankheit und Seuchen angerufen wurde“, weiß Museums-Volontärin Hannah Metzner, die gerade erst ihre Ausbildung im Stiftsmuseum begonnen hat. Allein in Xanten gebe es sechs Heilige, von denen sich kranke Menschen besondere Fürsprache versprechen würden. „Neben Rochus ist da zum Beispiel Sebastian zu nennen, der in seinem Martyrium von Pfeilen durchbohrt wurde und dies überlebte. Seine Wunden stehen übertragend für das Leiden kranker Menschen“, erklärt Metzner.

Dann gab es den Eremiten Antonius, der im 4. Jahrhundert lebte, erst im 11. Jahrhundert zum Patron für die Krankenpflege wurde. Ein Adliger, dessen Sohn am sogenannten Antoniusfeuer erkrankt war, gründete nach Heilung seines Kindes den Antoniterorden, der sich insbesondere um Kranke kümmerte. Zu finden sind in Dom oder Museum zudem Bischof Eligius, Johannes der Täufer und die Heilige Lucia, die unter anderem bei Hals- und Augenleiden angerufen wird.

Elisabeth Maas erklärt: „Dass Heilige bei bestimmten Krankheiten um Hilfe angerufen werden, hängt immer damit zusammen, dass sie entweder schon zu Lebzeiten selbst heilten, ein besonderes Martyrium durchlitten oder dass man ihnen nach ihrem Tod ein besonderes Wirken nachsagte.“ Die Heiligen selbst würden nicht angebetet werden. Sie könnten aber als Fürsprecher bei Gott auftreten. „An diese lange Tradition knüpfen wir an, wenn wir nun den Heiligen Rochus ins Fenster des Stiftsmuseums stellen. In all den Jahrhunderten hat es schon vielen Menschen Mut gemacht und sie getröstet, auch in schweren Zeiten auf die Fürsprache der Heiligen vertrauen zu können. Daran möchten wir gerne erinnern“, erläutert Maas.