Stiftsmuseum Xanten : Dialog der Generationen geht weiter

Xanten Das Stiftsmuseum sucht jüngere und ältere Teilnehmer für seine Gesprächsreihe.

Eine Zeitreise geht über 3,5 Stunden. Das Stiftsmuseum gibt ein Thema vor. Am Samstag, 29. Februar, geht es von 14 bis 17.30 Uhr um Abkürzungen wie INRI und LOL. In kleinen und großen Gruppen sprechen die Teilnehmer darüber, warum die Menschen Abkürzungen lieben, was sie bedeuten und welche noch erfunden werden könnten. Dabei werden Zweier-Teams aus Jung und Alt gebildet: Entweder haben sich Opa und Enkel, Tante und Nichte zusammen angemeldet, oder vor Ort werden Dialog-Partner ausgesucht.

In den folgenden Monaten sind weitere Zeitreisen geplant: Am Samstag, 21. März, soll es von 14 bis 17.30 Uhr über das Schreiben gehen. Am Freitag, 24. April, sprechen die Teilnehmer von 14 bis 17.30 Uhr über die Frage, was uns heilig ist und wo wir unsere Schätze aufbewahren – in der Handtasche, im Tagebuch, auf der Bank? Das Thema am Samstag, 6. Juni, ist das Selfie, das es auch früher schon gab – als Porträt in Öl. Mit Schulen sind weitere Zeitreisen am Stiftsmuseum geplant. Die Veranstaltungsreihe wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert.