Vortragsreihe in Xanten : Stiftsmuseum lädt wieder zur „Kunst in der Mittagspause“

Stiftsmuseum lädt wieder zur „Kunst in der Mittagspause“

Vortragsreihe in Xanten

Kirchenvater Hieronymus in charakteristischer roter Kleidung eines Kardinals (Holzskulptur um 1500). Foto: Stiftsmuseum Xanten

Xanten Das Stiftmuseum setzt eine beliebte Veranstaltungsreihe fort, die wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste. Unter dem Titel „Neu gesehen – neu gezeigt. Kunst in der Mittagspause“ stellt die kommissarische Museumsleiterin Elisabeth Maas besondere Kunstwerke vor.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 30. Juli. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr der Hochchor des Xantener Doms. Dieses Mal werden die „vier lateinischen Kirchenväter“ in den Blick genommen. Sie stehen als Steinfiguren an den Pfeilern mitten im Dom.