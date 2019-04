Xanten : Gymnasium plant Sport-Leistungskurs

Xanten Erweitertes Angebot soll angehende Abiturienten in Xanten halten und neue Schüler gewinnen. Der Leistungskurs wäre nach den Sommerferien das zehnte Abi-Fach.

Im kommenden Schuljahr will das Stiftsgymnasium die Palette seiner Fächer mit Leistungskursen erweitern: Künftig soll im Abitur auch Sport eines der beiden Hauptprüfungsfächer werden. „Das können wir aber nicht einfach so einrichten, sondern wir haben ein umfangreiches Genehmigungsverfahren durchlaufen“, sagt die Fachschaftsvorsitzende Manuela Fiedel. Doch nun sind diese Formalien erledigt, dem Antrag der Schule hat die Bezirksregierung bereits zugestimmt. In der derzeitigen Einführungsphase wird das Interesse an dem neuen Angebot ausgelotet.