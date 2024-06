Mittsommernacht und Altstadtmarkt Xantens Händler laden zum Mega-Event-Wochenende

Xantens Innenstadt steht ein Mega-Event-Wochenende bevor, wie Nicola Lümmen berichtet. „Wir haben drei Tage lang volles Programm“, erklärt die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX). Denn am Freitag ist Mittsommernacht. In fast allen Einkaufsstraßen der Innenstadt ist ein Programm geplant. Außerdem beginnt der Altstadtmarkt auf der Klever Straße. Er geht bis Sonntagabend. Deshalb haben die Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr auch geöffnet. Am Samstag sind sie regulär geöffnet, am Freitag aber länger als sonst – bis 23 Uhr, wegen der Mittsommernacht. Die Händler haben also an jedem Tag geöffnet, außerdem organisieren sie das Programm. Wir erklären, was an Musik und Kunsthandwerk geboten wird.