Evangelische Pflegeakademie in Xanten : Start der neuen Pflege-Ausbildung

Eine Pflegerin kümmert sich um eine Heimbewohnerin: Die neuen Auszubildenden in Xanten können später in die Altenpflege wechseln. Foto: dpa/Tom Weller

Xanten An der Evangelischen Pflegeakademie in Xanten hat die vollkommen neue Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Das hat die Corona-Krise nicht verhindert – aber es gibt Änderungen: Gelernt wird zu Hause.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise ist an der Evangelischen Pflegeakademie in Xanten der erste generalistische Ausbildungskurs zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann gestartet. Die 24 Auszubildenden haben am 1. April begonnen. Das Team der Pflegeakademie sei froh, dass der Ausbildungsstart wegen der Corona-Pandemie nicht verschoben worden sei, und danke allen Beteiligten für die Zusammenarbeit „in dieser herausfordernden Zeit“

Sie hatten kurzfristig auf die neuen Anforderungen reagieren müssen: Die ersten Corona-Fälle waren im Februar in NRW aufgetreten, und in den folgenden Wochen stieg die Infektionszahl schnell. Die 24 Nachwuchskräfte hätten ihre Ausbildung trotzdem am 1. April beginnen können, teilte die Pflegeakademie Xanten mit. Zunächst seien sie in Pflegeeinrichtungen eingesetzt worden. Die Hygiene- und Infektionsvorschriften seien sichergestellt worden. Am 20. April habe sich ein theoretischer Teil angeschlossen. Seitdem lernten die Auszubildenden zu Hause – eine Reaktion auf die Corona-Pandemie. Dafür habe die Pflegeakademie kurzfristig eine Online-Plattform für den digitalen Unterricht aufgebaut. „Aller Anfang ist schwer“, teilte die Pflegeakademie mit. „Aber die bisherigen Rückmeldungen der Auszubildenden sind durchweg positiv.“

Info Pflegebedürftige im Kreis Wesel Statistik Im Kreis Wesel wurden im Jahr 2017 (aktuellste Daten der Bundespflegestatistik) in der eigenen häuslichen Umgebung 5700 Menschen von 63 ambulanten Pflegediensten betreut und gepflegt. Außerdem gibt es 54 Alten- und Pflegeheime mit 4965 vollstationären Pflegeplätzen.

Der digitale Unterricht sei sogar „fast schon besser“ als der klassische Unterricht, „da man in seinem eigenen Tempo die Aufgaben bearbeiten kann“, berichtete eine der Auszubildenden. Sie und ihre Kollegen könnten sich die Lern-Videos noch einmal anschauen, wenn sie beim ersten Mal nicht alles mitbekommen hätten. Sie könnten die Lern-Videos auch kurz auf Pause stellen, wenn sie gerade eine längere Notiz zum Inhalt schrieben. Ähnlich äußerte sich andere Auszubildende. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann ist neu. Sie ersetzt die bisherigen Ausbildungen zum Altenpfleger, Krankenpfleger oder Kinderkrankenpfleger. Die Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung, in der sie einen Vertiefungsbereich in der praktischen Ausbildung wählen. Auszubildende, die im dritten Ausbildungsjahr die generalistische Ausbildung fortsetzen, erwerben den Berufsabschluss Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Und Auszubildende, die ihren Schwerpunkt in der Pflege älterer Menschen oder der Versorgung von Kindern und Jugendlichen sehen, können wählen, ob sie – statt die generalistische Ausbildung fortzusetzen – einen gesonderten Abschluss in der Altenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erwerben wollen.

Diese Änderung war 2017 von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Dadurch sollte die Pflegeausbildung weiter entwickelt werden. Schon vorher hätten sich die Aufgaben und Einsatzorte der einzelnen Pflegefachberufe überschnitten, wie das Bundesgesundheitsministerium damals erklärte. Auch Pflegekräfte in Krankenhäusern betreuten ältere Menschen und Demenzkranke. Und Pflegekräfte in Altenheimen übernähmen Aufgaben, die das Wissen der Krankenpflege erforderten. Durch die neue generalistische Ausbildung sollen die Pflegefachkräfte darauf vorbereitet werden.