Städtepartnerschaftsverein feiert Geburtstag : Ein grenzenloses Jubiläumsfest in Xantens City

Xanten Der Städtepartnerschaftsverein Xanten feiert am Samstag, 22. Oktober, sein 20-jähriges Bestehen mit einem großen Fest auf dem Marktplatz. Die älteste internationale Freundschaft besteht sogar noch länger.

Seit einigen Wochen befinden sich die Planungen für die Jubiläumsfeier, die der Städtepartnerschaftsverein Xanten anlässlich seines 20-jährigen Bestehens am Samstag, 22. Oktober, abhalten will, in der Endphase. „Die Planungen erfolgen in Kooperation mit der Touristinformation (TIX), dem Archäologischen Park Xanten (APX), den Xantener Pfadfindern und dem Bürgermeister“, erzählte Valérie Petit, die erste Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins.