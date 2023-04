Dank für langjähriges Engagement Städtepartnerschaftsverein Xanten verabschiedet zwei Vorstandsmitglieder

Die Mitgliederversammlung war gut besucht, wie der Verein berichtete. Nach der Begrüßung erinnerte der Vorstand an Aktivitäten im vergangenen Jahr, unter anderem an den Besuch aus Saintes, die Fahrt nach Salisbury, den Besuch des Umzuges „St. Dimpna Ommegang“ in Geel, die Teilnahme am Christmas Tree Lighting in Beit Sahour. In Kürze steht die Reise nach Saintes an, und es werden Gäste aus Salisbury erwartet. Der Verein fördert auch den Jugendaustausch und freut sich darüber, dass sich eine neue Schulpartnerschaft mit der Marienschule anbahnt.