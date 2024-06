Nachfolger für Thomas Janßen Markus Höhne rückt in Xantens Stadtrat nach

Xantens Stadtrat bekommt ein neues Mitglied. Markus Höhne rückt für Thomas Janßen nach, wie er am Dienstag unserer Redaktion bestätigte. An den Stimmverhältnissen der Fraktionen ändert sich dadurch nichts. Markus Höhne ist genauso wie Thomas Janßen Mitglied des Forums Xanten (Fox). Die Wählergemeinschaft hat also weiter fünf Stimmen im Stadtrat.