In Gedenken an Dietmar Leyendecker Ein Platz in Xantens Stadtrat blieb am Donnerstagabend frei

In der Ratssitzung in Xanten ist am Donnerstagabend auf der Seite der CDU-Fraktion absichtlich ein Platz frei gelassen worden. Es war der Stuhl, auf dem in den vergangenen Jahren Dietmar Leyendecker gesessen hatte. Der Stadtverordnete aus Birten ist am 21. Februar im Alter von 57 Jahren gestorben. In Erinnerung an ihn ließ die CDU seinen Platz unbesetzt. Auf den Tisch hatte sie ein Gesteck mit einer Kerze platziert. Dietmar Leyendecker war seit 2009 Mitglied des Stadtrats gewesen. Er hatte sich in der CDU, aber auch in Vereinen engagiert.