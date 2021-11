Vorschlag der Zukunftspartei : Xantens Politik berät über Gratis-Tampons an weiterführenden Schulen

Hygieneartikel wie Tampons werden an machen weiterführenden Schulen in NRW kostenlos herausgegeben (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Xanten In einigen Städten in NRW wird es schon gemacht oder ist es geplant: Auf den Toiletten von weiterführenden Schulen gibt es kostenlos Damen-Hygieneartikel. Das schlägt die Zukunftspartei auch für Xanten vor.

Die Zukunftspartei schlägt vor, dass die Stadt Xanten auf den Mädchen-Toiletten der weiterführenden Schulen kostenlos Damen-Hygieneartikel zur Verfügung stellt. „Mädchen und junge Frauen könnten so unbesorgter in die Schule gehen“, schreibt Daphne Schiela, Bundesschatzmeisterin der Zukunftspartei, in einer Schreiben an die Stadt. „Sie müssten sich nicht mehr darum sorgen, Binden oder Tampons zu Hause zu vergessen, auf dem Flur zu verlieren oder von ihrer Menstruation überrascht zu werden.“ Schiela wies auch darauf hin, dass junge Mädchen „oft noch unregelmäßig menstruieren“.