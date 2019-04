Beschwerde über lange Sitzungen : Xantener Stadträte wollen früher nach Hause

Das Rathaus in Xanten (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die BBX-Fraktion beklagt, dass die Sitzungen im Rathaus regelmäßig bis tief in die Nacht andauern. Sie beantragt deshalb, dass spätestens um 22.30 Uhr Schluss sein soll. Schließlich wolle „kein Bürger bis in die Morgenstunden an einer Stadratssitzung“ teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

So etwas wie am 26. März möchten Werner Paessens und Matthias C. Voll nicht noch einmal erleben. Um 17 Uhr hatte sich der Xantener Stadtrat an diesem Dienstag zusammengesetzt, nach sechs Stunden waren die Beratungen immer noch nicht beendet. „Das war unerträglich“, sagen die Fraktionsvorsitzenden der Bürger-Basis-Xanten (BBX). Deshalb beantragen sie, dass in der Römerstadt die Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse spätestens um 22.30 Uhr beendet sein sollen. Egal, ob die Tagesordnung abgearbeitet worden ist oder nicht.

Beide erinnern daran, dass sie und die anderen Stadträte die Aufgabe ehrenamtlich übernommen haben. Viele haben Familie und Beruf, müssen morgens früh aufstehen und wollen irgendwann auch einmal Feierabend haben. Zumal die Konzentration nachlasse, wenn sich die Beratungen über mehrere Stunden hinzögen, warnen auch andere Stadträte. Denn Paessens und Voll sind längst nicht die einzigen, die sich über die langen Sitzungen im Rathaus beklagen. Deshalb hoffen die beiden BBX-Vertreter, dass ihr Vorschlag bei der nächsten Sitzung des Stadtrats eine Mehrheit findet.

In ihrem Antrag fordern Paessens und Voll auch, dass die Beratungen künftig nicht mehr um 17 Uhr, sondern erst um 18 Uhr beginnen. „Um Berufstätigen und Müttern mit Kindern die Möglichkeit zu geben, ohne Feierabendstress zu den Ausschuss- und Stadtratssitzungen zu erscheinen.“ Außerdem schlagen sie vor, dass ein sogenannter Zeitmanager darauf achtet, dass kein Stadtrat länger als drei Minuten redet. Auch solle festgelegt werden, dass nur eine bestimmte Anzahl von Stadtverordneten zu Wort kommt. Solche Regeln seien in vielen Kommunen übliche Praxis, damit Sitzungen nicht zu lange dauerten.

Die Verwaltung werde sich mit dem Antrag der BBX-Fraktion sachlich auseinandersetzen, sagt Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) auf Anfrage. Grundsätzlich zeigte er sich für den Vorschlag offen. Mehrere Fragen müssten aber noch geklärt werden. Was passiere zum Beispiel, wenn einige Punkte der Tagesordnung um 22.30 Uhr noch nicht abgearbeitet seien: Solle dann eine weitere Sitzung am nächsten Tag einberufen werden? Oder sollten diese Themen in die nächste Sitzung geschoben werden – selbst wenn diese erst einige Wochen später stattfinde?