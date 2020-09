Zwei Thementouren rund um Klimaschutz : Stadtradeln geht in die nächste Runde

Xanten Die Stadt Xanten und der ADFC bieten bei der diesjährigen Stadtradel-Aktion zwei Thementouren an: Mal geht’s um den Wald im Klimawandel, mal um die Solidarische Landwirtschaft.

Beim Stadtradel-Wettbewerb geht es darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad zu gewinnen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Jeder kann ein Stadtradel-Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden im Alltag so oft wie möglich das Fahrrad nutzen und in der Freizeit Touren unternehmen.

In diesem Jahr bietet die Stadt Xanten zusammen mit dem ADFC zwei Radtouren an: Am Dienstag, 15. September, geht es zum Tüschenwald. „Dort befassen wir uns mit den heimischen Wäldern im Klimawandel“, sagt Klimaschutzmanagerin Lisa Heider. Am Samstag, 26. September, führt der Weg nach Voerde/Spellen, „wo uns das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft vorgestellt wird“, so Heider. „Die Tour ist besonders spannend für alle, die Interesse an einer eigenen Versorgung mit regionalem Obst und Gemüse haben.