Was die Käufer aus Sonsbeck planen Xantens Stadtcafé ist verkauft

Xanten/Sonsbeck · Bei einer Zwangsversteigerung haben mehrere Interessenten für das Stadtcafé am Marktplatz in Xanten geboten. Ein Sonsbecker erhielt schließlich den Zuschlag. Was der neue Eigentümer mit der Immobilie plant.

06.06.2024 , 17:29 Uhr

Der Sonsbecker Unternehmer Wil Swinkels (r.) hat das ehemalige Stadtcafé in Xanten bei einer Zwangsversteigerung am Donnerstag ersteigert. Auch sein Sohn Kevin freut sich über den Zuschlag. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Heidrun Jasper