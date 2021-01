Ausleihe während des Lockdowns : Xantens Stadtbücherei bietet „Medien to go“ an

Xantens Stadtbücherei bietet „Medien to go“ an

Xanten Auch während des Lockdowns können sich Xantener weiter Bücher und andere Medien ausleihen. Dafür müssen sie jedoch einen Büchereiausweis haben und zum Fenster auf der Rückseite der Bücherei kommen – oder sie probieren die Onleihe aus.

Die Stadtbücherei Xanten ist während des Corona-Lockdowns geschlossen, bietet aber zu den üblichen Öffnungszeiten „Medien to go“ an. „Sie können in unserem Bibliothekskatalog bequem von zu Hause recherchieren und Ihre Medienwünsche per Mail oder telefonisch uns mitteilen“, erklärt die Stadtbücherei. Die Ausgabe der Medien und auch die Rückgabe erfolge über ein Fenster hinter dem Gebäude.